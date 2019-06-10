İşçi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta işçi tartışması nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa Köyünde iddiaya göre, M.G'nin kiraz bahçesinde çalıştırılmak üzere tutulan işçileri taşıyan kamyonetin önü köy yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle İnan Genç (36) tarafından kesildi. Yaşananları haber alarak gelen M.G. ile İnan Genç arasında yaşanan tartışma tarım işçilerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. İnan Genç arabasına yönelerek binmek istediği sırada M.G. ruhsatlı tabanca ile ateş açtı. Silahlı saldırıda Genç olay yerinde hayatını kaybederken aracın yanında bulunan K.K. (22) bacağından yaralandı. Yaralı genç ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, olayda hayatını kaybeden şahsın cenazesi hastane morguna konuldu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan M.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası İnan Genç'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verildi.

Kaynak: İHA