İşçi Partisi Doğu Perinçek kaç imza topladı, Cumhurbaşkanlığı için toplanan imza oranları

28. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Genel milletvekili seçimlerine 44 gün gibi kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda yarışta bende varım diyenler imza toplamak için kolları sıvadı, onlardan bir tanesi de İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti...

YSK SEÇİME GİRECEK PARTİLERİ AÇIKLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin isimlerin imza toplama yarışı 27 Mart günü saat 20.00 itibarıyla sona erdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın adaylık için zorunlu olan 100 bin imzayı topladıklarını ifade etti.

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Bunun üzerine 100 bin oy toplamak için kampanya yapan, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e gözler çevrildi, vatandaşlar diğer adayların kaç oy aldığını merak etti.

DOĞU PERİNÇEK KAÇ İMZA TOPLADI?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 27 bin 55 imza topladı ve 100 bin imzaya ulaşamadığı için cumhurbaşkanı adayı olamadı.

Süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 114 bin 657

Sinan Oğan: 111 bin 502

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 055

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 588

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

"Bu seçim sistemi Vatan Partisi'nin önünü kesiyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 100 bin imzayı neden toplayamadıklarına ilişkin olarak "ABD'nin tepesinde olduğu sistem Vatan Partisi'nin önünü kesiyor" dedi.

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Hadi Özışık'ın YouTube kanalına konuk olan Doğu Perinçek, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 22 Mart’ta başlayan süreçte yeterli imzayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan toplayabildi. Diğer adaylar Doğu Perinçek ve Ahmet Özal'dan ise yeterli sayıya ulaşamadı.

Doğu Perinçek, imza kampanyasında neden 100 bin imza toplayamadıklarını şöyle açıkladı:

"İstediğimiz hedefe şu anda ulaşmış değiliz. Başarılı değiliz. Ama biz dayanıklı bir partiyiz. Sonuç itibarıyla ağır bir durum da değil. Sistem, Vatan Partisi'nin önünü kesiyor. ABD'nin başında olduğu bu sistem Vatan Partisi'nin önünü kesti. Bunların farkındayız..."

Perinçek, kendi talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini de aktardı.