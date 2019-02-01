İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi 17 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adnan Ş. idaresindeki 41 P 2762 plakalı bir fabrikanın işçilerinin taşındığı midibüs ile Şaban S. yönetimindeki 41 GD 116 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada işçilerin bulunduğu midibüsteki sürücü Adnan Ş., Alper V., Barış Ç. isimli işçiler ile hafif ticari araç sürücüsü Şaban S. ve araçta bulunan çocukları E.S. ile K.S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılardan Şaban S., E.S., K.S. ve Adnan S. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne; Alper V., Barış Ç. isimli işçiler ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA