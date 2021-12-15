İşçi ve işveren, asgari ücret için uzlaştı! SGK primi düşecek, işçinin cebine 250 TL fazla girecek

Türkiye'de 7 milyondan fazla işçi ve ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yılı asgari ücreti için son düzlüğe girildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısı sonrası 2022 yılı asgari ücretini belirleyecek. İşçi kesimi 4 bin TL'yi kırmızı çizgi olarak belirlerken işveren kesimi ise 3500 TL'yi aştıklarını daha fazla bir ücretin işçiye verilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

SGK PRİMİ DÜŞECEK

Gözler son toplantında açıklanacak rakama çevrilirken Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre hükümetin uygun görmesi durumunda SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşürülecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek.

İŞÇİNİN CEBİNE 250 TL DAHA FAZLA PARA GİRECEK

Asgari ücrete yüzde 35-40 oranında zam yapılması durumunda ise işçiler aylık 250 TL daha fazla para kazanacak, işverenin de maliyeti düşmüş olacak. İşçinin eline geçen net ücret artarken, işletmelerin maliyet artışının makul seviyede tutulması sağlanacak. İşçi, işveren tarafındaki mutabakatı destekleyecek olan vergi diliminde düzenleme yapılmasıyla asgari ücretlinin eline daha fazla para geçecek.

BAKANLIK MALİYET HESABINI SÜRDÜRÜYOR

Ayrıca işçilerine eline 4 bin TL ücret geçmesi için primlerin indirilmesinin dışında, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışıldığı ifade edilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı da maliyetler konusunda yoğun bir mesai yürütüyor.

İŞVERENE DESTEK GELİYOR

TİSK ve TÜRK-İŞ asgari ücrete zam yapılmasının dışında işverene de destek verilmesi konusunda hemfikir. Bu kapsamda birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi ve 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işletmelerde yüzde 6, toplu sözleşmenin olmadığı yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması konusunda anlaşma sağlandı. Bu düzenleme ile toplu sözleşme olan yerlerde 300, olmayan işletmelerde ise işyerlerine ise 150 TL destek sağlanacak.

TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandan asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, mutabakata varılan öneriler konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığının hesaplamalar yaptığını söyledi. Akansel Koç," Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız. Bunun üzerine neler yapılabileceği konusunda çalışıyoruz. SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi, vergi diliminin düzeltilmesi" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi, "Benim kulağıma geldi" dedi, 2022 asgari ücreti açıkladı! Milyonları sevindirecek rakam...

Bakan Bilgin "bayram havası yaşatacak" demişti! Asgari ücrette son rakam 4090 lira! Son toplantı ses getirebilir!

AK Partinin ağır topu Numan Kurtulmuş'tan memur maaşları ve asgari ücret için açıklama: Vatandaşlarımızın beklentileri sağlanarak yolumuza devam edeceğiz

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan çok sert asgari ücret açıklaması: İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek ayıptır

TİSK 3 bin 100 lirayı yalanladı! TİSK Başkanı Başkanı Burak Akkol yeni asgari ücret rakamını verdi!

Son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Nebati'den flaş açıklama