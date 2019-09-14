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  3. İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, Acil Servis kapatıldı (2)

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, Acil Servis kapatıldı (2)

Karamürsel'de, gemi onarımının yapıldığı bir tersanede çalışan işçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, Acil Servis kapatıldı (2)

İZMİT'E SEVK EDİLDİLER

Karamürsel'de, gemi onarımının yapıldığı bir tersanede çalışan işçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA

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