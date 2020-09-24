İşçileri taşıyan servis minibüsünde korkunç kaza!
Silivri’de aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle işçileri taşıyan servis minibüsü dönüş yapacağı esnada bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralanan 2'si ağır 8 kişiye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Silivri TEM otoyolu Silivri gişeler mevkiinde yaşanan olayda bir işçi minibüsü aşırı hız ve dikkatsizlikten kaynaklanan nedenlerden ötürü yolda yaptığı dönüş sırasında bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
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24 Eylül 2020 Perşembe 11:30
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