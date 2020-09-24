İşçileri taşıyan servis minibüsünde korkunç kaza!

Silivri’de aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle işçileri taşıyan servis minibüsü dönüş yapacağı esnada bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralanan 2'si ağır 8 kişiye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.