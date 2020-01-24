İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fide dikimi yapan işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tarlada fide dikimi yapan işçileri taşıyan Y.P. idaresindeki 31 N 8434 plakalı traktör, İslahiye ilçesi Ağalarobası kırsal Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Römorkta bulunanlardan Menderes K. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine, Mahmut K. İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Ahmet K. (23), Diyar K.(14), Cuma B. (17) ve Mahmut B.(16) durumları hafif olduğundan tedavileri sonrası İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA