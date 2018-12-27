İşçilerin 218 bin TL maaşını aldığı iddia edilen kalfa yakalandı

İzmir'de yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesinde çalışan işçilere maaş ödemesi için teslim edilen 218 bin lirayı alıp kaçtığı iddia edilen kalfa Manisa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı Şehir Hastanesinde görevli olan ve işçilerin maaşını teslim alan İ.D., iddialara göre bir müddet sonrada paralarla şantiyeden ayrıldı. Daha sonra ise İ.D.'den haber alınamadı ve telefonlarında kapalı olması üzerine durum hemen polis ekiplerine bildirildi. İ.D.'nin kendi aracı olan 34 ZPJ 30 plakalı hafif ticari aracı takibe alan polis ekipleri, söz konusu kişinin yakalanması için bir arama başlattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine doğru yolan çıkan İ.D., Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde Kırkağaç ilçesi Gelenbe mevkisinde bölge trafik ekiplerince yakalandı. Şahıs, daha sonrada jandarmaya teslim edildi. İ.D.'ye teslim edildiği belirtilen 218 bin liranın da ele geçirildiği öğrenildi.

İ.D'nin ilk ifadesinde ise maaşları dağıtmak için şantiyeye gittiğinde işçilerden bazılarının maaşları almak istememesi üzerine kendisinin de tepki göstererek paraları dağıtmaktan vazgeçtiğini söylediği belirtildi.

Kaynak: İHA