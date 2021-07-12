İşçilerin dehşet dolu anları! Kocaeli'de servis minibüsüne silahlı saldırı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. İşçileri taşıyan servis minibüsüne, silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucunda biri ağır 4 kişi yaralandı.

İŞE GİDERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsüne silahla açılan ateş sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde işçileri Gebze'deki bir fabrikaya götüren Selami B. idaresindeki 41 P 2938 plakalı servis minibüsü, başka bir servis minibüsünden inen kimliği belirsiz kişilerce sopa ve keserlerle saldırıya uğradı. Camları kırıp araca zarar veren saldırganlar, daha sonra silahla işçilerin bulunduğu servis minibüsüne ateş açtı.

İŞÇİLER KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Silahlı saldırıda sürücü ile işçiler Adil K, Arif D. ve Enes T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahlı saldırıda yaralanan Enes T'nin ise bugün işe başladığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı