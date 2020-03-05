İşçisini ayağından vurup akrabasını rehin alan eski başkan tutuklandı

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, işyerinde çalışan muhasebecisini tabancayla ayağından vurup yaraladıktan sonra, akrabasını 5 saat rehin alan, eski belediye başkanı Orhan Aktaş, tutuklandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, alacak verecek iddiasıyla tartıştığı, kendisine ait şirkette çalışan muhasebecisi Tayfur Ç.'yi tabancayla ayağından yaraladı. Polise teslim olmayan Orhan Aktaş, ardından evde bulunan iki akrabasını da rehin aldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve Özel Harekat Polisleri evin çevresinde tedbir aldı. Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilen Orhan Aktaş, 5 saat sonra polise teslim oldu.

Kabadüz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Orhan Aktaş, adliyeye sevk edildi. Orhan Aktaş'ın ifadesinde, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını söylediği belirtildi. Tutuklanan Aktaş, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA