İşe alınmayınca üst geçide çıkarak intihara kalkıştı

BURSA'da iş görüşmesi olumsuz sonuçlanan Doğan U. (38), firmanın önünde bulunan üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Doğan U., olay yerine gelen müzekereci polisler tarafından ikna edildi.

Olay, Nilüfer İlçesi Ataevler metro durağının bulunduğu üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Doğan U., öğlen saatlerinde Ataevler'de bulunan bir firmaya iş başvurusu yapmak için gitti. İş görüşmesinin olumsuz olduğunu öğrenen Doğan U., firmanın karşısında bulunan üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar; polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler üst geçidin altında bulunan Bursa- İzmir karayolunu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. Doğan U., bir süre sonra gelen müzakereci polisler tarafından 2 saatte ikna edilerek aşağıya indirildi. Yaklaşık 2 saat kapanan karayolu da trafiğe açıldı.

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DHA