İşe başlayacak olanlar için spor salonunda kura çekildi Kayseri'nin Develi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 56 kişinin alınacağı işe 650 kişinin başvurması sonucunda işe başlayacaklar çekilen kura ile belirlendi.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 56 kişinin alınacağı işe 650 kişinin başvurması sonucunda işe başlayacaklar çekilen kura ile belirlendi. 56 kişinin alınacağı işe 650 kişinin başvurması sonucunda kura çekimi Develi ilçe stadında gerçekleştirildi. Kura çekiminde konuşan Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda çalıştırılmak üzere İş-kur kura çekilişini noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Herkese hayırlı olsun dedi. Kurada ismi çıkanlar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda işe başlayacak. Kaynak: İHA



