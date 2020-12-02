İşe giderken kendini hastanede buldu!

Şişli’de 44 yaşındaki Hatice Varol isimli bir kadın, işe gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada 31 yaşındaki Mehmet Y.T. isimli bir kişinin kullandığı aracın çarpması sonucu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının kırık bacağına 2 tane platin takıldı.