İşe gitmek için servis bekliyordu! Üzerine minibüs devrilerek öldü

Dün akşam saatlerinde Ankara Ayaş Yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile çarpışan bir minübüs yol kenarında işe gitmek için servis bekleyen İdris Şenyurt’un (21) üzerine devrildi. Etraftaki esnaflardan birisi araçların yarış yaptığını iddia etti.