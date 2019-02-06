İsfanbul AVM’den sevgililer günü kampanyası
İSFANBUL Alışveriş Merkezi, sevgililer günü haftasına yönelik iki farklı kampanya yaptığını duyurdu.
İSFANBUL Alışveriş Merkezi, sevgililer günü haftasına yönelik iki farklı kampanya yaptığını duyurdu.
AVM'den yapılan açıklamaya göre, 6 -14 Şubat tarihleri arasında arasında gerçekleşecek iki kampanyaya ilişkin, "6 - 14 Şubat tarihleri arasında, İsfanbul AVM cadde katında bulunan nostaljik tramvay üzerinde konumlandırılmış olan markalar AVM ziyaretçilerine özel indirim ve ücretsiz hediye teslimleri gerçekleştirecektir. Ayrıca 9 - 14 Şubat tarihleri arasında AVM ziyaretçileri 150 lira ve üzeri alışverişlerinde kişiye özel karikatür çizimi hediyesinin de sahibi olacak.
Kampanyalar ile ilgili detaylara AVM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir" ifadeleri kullanıldı.
DHA
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