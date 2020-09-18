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İSG başvuruları başladı

ÖSYM, İSG başvuruları başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

İSG başvuruları başladı

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (İSG) başvuruları 17 Eylül 2020 tarihi itibariyle başladı. Başvurular 28 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

İSG başvuruları başladı

HES KODU İSTENECEK

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG) Kılavuzu TIKLAYINIZ
 

 

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