İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavına başvurmak isteyen adaylar sınav ücretini merak etmeye başladı. Peki İSG sınav ücreti ne kadar 2021? İSG sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2021? Tüm merak edilenler haberimizde...

İSG SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2021?

Bu yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için adaylardan talep edilen ücret 290 TL olacak. Ödemeler ÖSYM’nin anlaşmaları bankaları aracılığıyla ya da kartlı ödeme sistemi üzerinden yapılabilecek. İşte o bankalar;

*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

*ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

*ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

İSG BAŞVURULARI NASIL YATIRILACAK?

Sınava katılmak isteyen adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İSG BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

24 Mart 2021 tarihinde başlayan başvurular 31 Mart 2021 saat 23:59’da sona erecek.

İSG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.

İSG SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır

Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

İSG SINAVINA GİRERKEN YANINDA BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

İlgili sınav dönemine ait 2020-İSG Sınava Giriş Belgesi

Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya Geçerlilik Süresi Dolmamış Pasaport