İSG sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi 2021? İSG sınavı iptal mi oldu 9 Mayıs 2021?

Koronavirüs nedeniyle 2021 İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. ÖSYM bu konuda bir açıklama yayımladı mı? Peki İSG 2021 sınavı ertelendi mi? İSG ne zaman 2021? Son dakika bilgisi ne? tüm merak edilenler haberimizde...

İSG SINAVI ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ 2021?

9 Mayıs 2021 tarihinde yapılması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının ertelenmesi söz konusu değil. Şuan için ÖSYM'den konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

İSG SINAVI İPTAL Mİ 9 MAYIS 2021?

ÖSYM tarafından düzenlenen İSG sınavı 9 Mayıs'ta Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav için erteleme ve ya iptal hakkında bir açıklama yapılmadı. Adaylar planlanan tarihte sınava girecek. Ancak ilerleyen zamanda salgının seyrine göre tarihlerde bir değişiklik yapılabilir. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?

İş güvenliği, yapılan iş nedeniyle oluşabilecek her türlü uzun ve kısa vadeli sağlık problemlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmaların geneline verilen isimdir. Ülkemizde iş güvenliği, sadece işyeri ile ilgili olarak algılanmaktadır ancak dünya genelini göz önüne aldığımızda iş güvenliği kavramı ücretli olsun veya olmasın yapılan her türlü işi kapsamaktadır.

Buna örnek olarak evlerimizdeki mutfak işleri, bahçe işleri, her türlü hobi çalışmaları ve toplumun genelini ilgilendiren park, cadde gibi kamusal alanlardaki uygulamalarda alınacak önlemleri gösterebiliriz. Ülkemizde yaşam güvenliği olarak tanımladığımız bu kavramlar esasında iş güvenliği veya diğer bir deyişle iş sağlığı ve güvenliği kavramını oluşturan etkenlerdir.

Ülkemizde geçmişte işçi sağlığı ve iş güvenliği olarak bilinen bu kavram, 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile beraber iş sağlığı ve güvenliği olarak anılmaktadır ve İSG olarak kısaltılır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİM OLABİLİR?

Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde lisans veya ön lisans eğitimi alanlar,

Teknik öğretmenler ile fizikçi, kimyager ve biyologlar,

Bakanlık bünyesinde veya Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışma sistemini denetleyen müfettişler İş Güvenliği Uzmanı olabilir.

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