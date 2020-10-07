ÖSYM, 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için geç başvuruları başlattı. Peki İSG sınavı geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru ücreti ne kadar? İSG sınavı hangi illerde yapılacak?

İSG SINAVI GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

İSG sınavı geç başvurular 7 Ekim'de alınacak. Adaylar başvurularını saat 23:59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru hakkından yararlanmak isteyen adaylar geç başvuru ücreti olarak 375 TL yatırmaları gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

İSG SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK 2020?

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG), 7 Kasım 2020 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara’da yapılabilecektir.

İSG SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2020

İSG SINAVI SAAT KAÇTA?

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

HES KODU ZORUNLU MU?

Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS’de profilim altında bulunan “HES KOD BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.