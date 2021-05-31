İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 30 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonrasında adaylar heyecan içerisinde soru kitapçıklarının görüntülemeye açılmasını beklemeye koyuldu. İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İGS soru ve cevapları açıklandı mı 2021? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte Yanıtlar...

İSG/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Başvuruların 24 Mart 2021 tarihinde saat 10:00 itibariyle başladığı İSG/1 sınavlarında, adaylar 31 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebildi. Heyecanla beklenen ve binlerce kişinin kaderini belirleyecek olan sınav 30 Mayıs 2021 Pazar günü yapıldı. ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

İGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Sınav sonrası adaylar heyecan içerisinde soru kitapçığının erişime açılmasını beklemeye koyuldu. Konuyla ilgili olarak ÖSYM tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Şu an için İGS sınav soru ve cevapları açıklanmadı. Soru kitapçığı erişime açıldığında adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol ederek olası puan hesaplamalarını gerçekleştirebilecek.

SINAVLARDA KAÇ SORU SORULDU?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verildi. Sınavda, 5 ayrı sertifika alanında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulandı ve her testte 50 soru yer aldı.

Sınavda yer alan testler şu şekilde;

1) İş Yeri Hekimliği Testi

2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

5) Diğer Sağlık Personeli Testi

SINAV PUANLAMASI

Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara’da yapılabilecektir. İSG/1 Sınavında tüm sertifika alanlarında sınav yapılacaktır. ancak, İSG/1 Sınavına başvuran aday sayısının 100 ve 100’ün altında olduğu sertifika alanlarında İSG/2 Sınavı yapılmayacaktır. Sorular ekte yer alan Temel Eğitim Müfredatı Konularından hazırlanacaktır. Testte tüm eğitim konularından soru yer almayabilecektir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri hem "teknik" hem de "mevzuat" başlığı altında değerlendirilebilecektir.