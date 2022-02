İşgalci İsrail askerleri down sendromlu çocuğa işkence ettiler! Görüntüleri izleyenlerin kanı dondu!

Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde İşgalci İsrail güçlerinin, down sendromlu Kudüslü genç Muhammed El-Ajlouni'ye işkence edercesine saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Askerlerin, masum genci acımasızca hırpaladığı anlar, dünya basınında tepkilere neden oldu. Görüntüleri izleyenlerin yüreği parçalanırken, askerler "Zalimlikte son" nokta dedirtti.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik müdahalesinde down sendromlu genci hedef aldı. Görüntülerde darp edilen down sendromlu Muhammed El-Ajlouni'nin ağladığı ve çaresizce bağırdığı, acımasız işgalci İsrail askerlerinin ise genci kurtarmaya çalışan vatandaşları da darp ettiği görüldü. Görüntülere dünya basınından olduğu kadar sosyal medya kullanıcılarından da tepki geldi. "Allah'ın laneti üzerinize olsun" yorumlarının yapıldığı video, sözün bittiği yer dedirtti.