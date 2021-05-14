İşgalci İsrail'den geri adım: 'Gazze'ye girildi' açıklamasını değiştirdi! Tepkiler çığ gibi!

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne geçtiğimiz pazartesi günü, önce Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik başlattığı hava saldırıları devam ediyor. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerine el koyan İsrail güçlerinin Gazze saldırılarında şehit olanların sayısı; 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere şehit sayısının 109. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının ise 621'e ulaştığını bildirdi.

'GAZZE'YE GİRİLDİ' DEMİŞLERDİ

Tüm dünyanın dehşet içinde takip ettiği ancak birçok ülkenin sessiz kaldığı katliamın ardından İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, yalnızca "saldırının sürdüğünü" belirtmekle yetindi. İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ne "girdiğini" de ifade etmişti.

TERCÜME HATASI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

AA muhabirine konuşan bir diğer İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

Adraee, "Jonathan’ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum." ifadelerini kullandı.

ORDU, İSRAİL BASINININ DA HEDEFİ OLDU

Times of İsrail gazetesinde çıkan bir haberde, ordunun yabancı basını yanlış bilgilendirdiği belirtildi. Haberde Conricust'a "İsrail askerleri Gazze'ye girdi mi?" sorusu yöneltildiğinde buna "Evet" diye cevap verdiği kaydedildi.

Conricust, İsrail ordusundan yapılan "Gazze'ye havadan ve karadan saldırıyoruz" şeklindeki yazılı açıklamasının ardından sorular üzerine AA, Washington Post ve İsrail'in I24 kanalı dahil bazı yabancı basın kuruluşlarına, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi" demişti.

"İSRAİL, SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Ülkemizden de İsrail'in yaptığı saldırılara ilişkin eleştiriler devam ediyor. A Haber'in konuğu olan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail savaş suçu işliyor" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

"SON SÖZ HENÜZ SÖYLENMEDİ"

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'ne başlatılan operasyonla ilgili skandal açıklamalarda bulunarak, "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek" dedi.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.