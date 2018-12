"İşgalin 101. Yılında Zulme Direnen Selam Diyarı Filistin" programı düzenlendi

Filistin Milli Eğitim Bakanı Sabri M.S. Saidam, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de her fırsatta Filistin meselesini gündeme getirmesi de bizim uluslararası alanda daha da destek bulmamıza yardımcı oluyor. Bizim Filistin halkı olarak dünya halkından beklentimiz bu işgalin ve zulmün bir an önce sonlandırılması" dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle SDE konferans salonunda "İşgalin 101. Yılında Zulme Direnen Selam Diyarı Filistin" konulu program düzenlendi.

Programın 1. Oturumunda "Bütün Kurgulara Karşı Filistin Direnişi" başlığı altında Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan "Tarihin Işığında Filistin Davası" konusunda bir konuşma yaptı.

Program için Ankara'ya gelen Filistin Milli Eğitim Bakanı Sabri M.S. Saidam ise İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının bize olan desteklerinden ötürü çok teşekkür ederiz. Her fırsatta bize gösterdikleri destek İsrail işgaline karşı bizim biraz daha rahat hareket edebilmemiz ve günün birinde özgürleşmemiz için aslında çok önemli destekler. Ayrıca Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de her fırsatta Filistin meselesini gündeme getirmesi de bizim uluslararası alanda daha da destek bulmamıza yardımcı oluyor. Her Filistinli adına Türk halkına teker teker teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Filistin halkı olarak dünya halkından beklentimiz bu işgalin ve zulmün bir an önce sonlandırılması"

Filistin halkının dünyadan beklentisi konusunda Saidam, şunları kaydetti:

"Bizim Filistin halkı olarak dünya halkından beklentimiz bu işgalin ve zulmün bir an önce sonlandırılması. Fakat üzülüyoruz çünkü çifte standart yaşadığımız bir durum var. Bir ses ya da bir yaklaşım şunu söylüyor; "İnsanlar bu bariyerleri kaldırmalı, insanların özgürleştirilebilmesi için sesleri olmalıyız buna destek vermeliyiz işgalden kurtulmaları için" ama başka bir yaklaşımda "Filistin meselesini Filistin halkını unutun" şeklinde bir algıya sahip. O yüzden biz bunu bir çifte standart olarak görüyoruz ve bu çifte standart kesinlikle bir problem. Bir yandan duvarların kaldırılmasını insanların özgürleştirilmesi için desteklenmesini söylerken diğer yandan mesele Filistin'e gelince bunun bu şekilde uygulanmaması kesinlikle bir çifte standart olduğunu gösteriyor. Bu bizim için kabul edilebilir bir durum değil."

"En büyük hayalim Filistin'in özgürleşmesi, işgalden kurtulması"

"En büyük hayalim Filistin'in özgürleşmesi, işgalden kurtulması ve sizlerin Filistin'e hiçbir zorluk yaşamadan kolaylıkla gelip gidebilmeniz" diyen Saidam, "Bütün dini kesimlerin dinlerini özgürce yaşayabilmesi ve Filistin toplumunun bu şekilde dünyaya entegre olabilmesi" şeklinde konuştu.

Programda Filistin Milli Eğitim Bakanı Sabri M.S. Saidam, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkaslı ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Kaynak: İHA