İshak: “600 binin üzerinde turist bekliyoruz”

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İshak, bu yılın ilk altı aylık döneminde 350 bin turist hedefine ulaştıklarını belirterek, yılın sonuna kadar 600 binin üzerinde turist beklediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İshak, yazılı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yedi bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ile kültür, inanç, kış, deniz, gastronomi, mağara, kanyon turizmi ve atlı turizm gibi birçok çeşidi ile dikkat çeken ilimize son zamanlarda gelen turist ve tur sayılarında önemli ölçüde artış gözlenmektedir. 2017 yılında konaklama sayısı 447 bin 4 yerli ve 8 bin 800 yabancı olmak üzere toplam 455 bin 804 iken bu sayı 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamızın olumlu etkileri neticesinde 506 bin 922 yerli, 16 bin 890 yabancı, toplam 523 bin 812 sayısına ulaşmıştır. 2019 yılının sadece ilk altı aylık verilerine baktığımız da 336 bin 517 yerli ve 14 bin 50 yabancı olmak üzere 350 bin 567 konaklama sayısını görüyoruz. Yapılan tanıtımlar, televizyon programları, sosyal medya çalışmaları, fuarlar, Valiliğimizin koordinesinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin destekleri ile oluşan sinerji neticesinde bu rakamlar 2019 yılı için hedeflenen 600 bin rakamının çok çok üzerinde tamamlayacağımızı göstermektedir. Bu istatistiki veriler Kastamonu turizminin olumlu yönde ilerlediğini göstermektedir"

Kaynak: İHA