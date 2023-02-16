İshak Cakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Cakmak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İshak Cakmak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İshak Cakmak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İshak Cakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Cakmak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshak Cakmak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshak Cakmak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshak Cakmak 20 Kasım 1992 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İshak Çakmak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshak Cakmak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Umit Punar yapmaktadır. İshak Cakmak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İshak Cakmak'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İshak Cakmak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/13ishakcakmak?igshid=YmMyMTA2M2Y=

İshak Cakmakboyu ve yaşı kaç

İshak Cakmak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshak Cakmak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İshak Cakmak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshak Cakmak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında Konya Şekerspor

10 Ağu 2012 yılında Konyaspor

15 Ağu 2014 yılında Boluspor

30 Haziran 2015 yılında Konyaspor

1 Temmuz 2015 yılında Gaziantep BB

30 Haziran 2016 yılında Konyaspor

1 Temmuz 2016 yılında Balıkesirspor

1 Ağu 2017 yılında Boluspor

24 Temmuz 2019 yılında Keçiörengücü

17 Eylül 2020 yılında Bandırmaspor

16 Temmuz 2021 yılında Ankaragücü

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

İshak Cakmak kimdir

İshak Cakmak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshak Cakmak şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Catalhüyük Cumra Belediyespor (2003-2005), Konya Anadolu Selcukluspor (2005-2008)

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İshak Cakmak nereli

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