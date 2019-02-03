İshak Gazel: "Trenden inen bir daha binemez"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Bazı yerlerde duyuyorum; diyorlar ki, "ben şu partiden aday oldum, seçimi kazanırsam AK Parti'ye geçeceğim veya ben bağımsız adayım ama seçimi kazanırsam AK Parti'ye geçeceğim'. Kimse kusura bakmasın. Cumhurbaşkanımız da çok net bir şekilde ifade ettiler; bu trenden inen bir daha bu trene binemez" dedi.

Gazel, AK Parti Altıntaş Belediye Başkan adayı Arif Teke ve partililerle esnaf ziyareti gerçekleştirip, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen programa katıldı.

Program esnasında yaptığı konuşmada Milletvekili Gazel, "Yerel seçimlerin AK Partimiz için, Altıntaş'ımız ve Kütahyamız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK Partimizin kıymetli adayı Arif Teke'ye destek olmak için bugün Altıntaş ilçemizdeyiz. Arif Teke ile birlikte AK Partimizin Belediyecilik hizmetleri, gönül belediyeciliği düsturumuzla birlikte yeni bir ivme kazanacak" diye konuştu.

AK Parti'nin büyük bir idealin ve Türkiye sevdasının partisi olduğunu ifade eden Gazel, "31 Mart seçimlerinde Partimizin başarısı için, teşkilatlarımız olarak canla başla çalışacağız. Bazı yerlerde duyuyorum; diyorlar ki, "ben şu partiden aday oldum, seçimi kazanırsam AK Parti'ye geçeceğim veya ben bağımsız adayım ama seçimi kazanırsam AK Parti'ye geçeceğim'. Kimse kusura bakmasın. Cumhurbaşkanımız da çok net bir şekilde ifade ettiler; bu trenden inen bir daha bu trene binemez. Bağımsız aday olur, başka partiden aday olur, ona bir şey diyemeyiz. Ancak AK Parti'ye geçeceğim diyerek seçim propagandası yaparsa ona da "dur" deriz. Bizim Partimiz AK Parti, adayımız da Arif Teke'dir. İlçemizde yaptığımız görüşmelerde de Arif Teke'ye ne kadar büyük bir teveccüh olduğunu bir kez daha gördük. AK Parti büyük bir idealin ve Türkiye sevdasının partisidir. Partimizin her bir ferdinin ve özellikle AK Partimizi temsil eden, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühle belediye başkanı, milletvekili seçilerek bu görevleri ifa edenlerin, AK Partili şuuruyla bu dava ruhuna uygun hareket etmesi gerekmektedir. Kimse kibre kapılıp da ben oldum havasında olmamalıdır. Nefsimizi ayaklar altına alıp davamız için mücadele etmeli, hesabi değil hasbi olmalıyız. Belediye başkanı, milletvekili olmaktan daha önemli olan şey, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olabilmektir" şeklinde konuştu.

Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ne de değinen İshak Gazel, "5,5 milyon metrekare üzerine tasarlanan Zafer Organize Sanayi Bölgemiz, stratejik konumuyla Kütahyamız için büyük bir önem arz etmekte, bölge için de önemli bir yatırım olarak öne çıkmaktadır. Teknik ve Lojistik olarak sahip olduğu bu imkanların dışında da, yatırımcılara önemli teşvik imkanı sunan Organize Sanayi Bölgemize şimdiden onlarca yatırımcı ön talepte bulunmuştur. Yeni Dönemde Belediye Başkan adayımız Arif Teke ile birlikte de Organize Sanayi Bölgemizin sunacağı imkan ve avantajları Altıntaş ilçemiz en iyi şekilde kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA