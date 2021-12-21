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İshak isminin anlamı nedir, İshak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

İshak isminin anlamı; Gülen, güler yüz olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde İshak isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, İshak isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

İshak isminin anlamı nedir, İshak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İshak isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İshak ismi ne demek, İshak ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İshak isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İshak İsminin anlamı nedir? TDK İshak anlamı:

Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.

İshak ismi Türk dil kurumunda Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberin ismi olarak tanımlanmaktadır.

İshak İsmi Kuranda geçiyor mu?

İshak ismi kuranda geçmektedir.

İshak isminin kökeni:

İshak ismi Farsça -Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 19264  kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

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İshak isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

İshak isminin rengi:

Kuşkonmaz

İshak ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

İshak isminin Harf Analizi Nedir ?

İshak ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

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İshak isminin Numerolojisi Kaçtır?

İshak ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

S : 22

H : 10

A : 1

K : 14

= 59 İshak İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

İshak isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İshak ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İshak isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 9   S: 1   H: 8   A: 1   K: 2 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

İshak isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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