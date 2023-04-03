İshak Karaogul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Karaogul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshak Karaogul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İshak Karaogul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İshak Karaogul 30 Mart 2002 tarihinde Nürnberg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İshak Karaogul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. İshak Karaogul, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İshak Karaogul'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İshak Karaogul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İshak Karaogul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19
1 Temmuz 2021 yılında Ingolstadt II
İshak Karaogul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İshak Karaogul şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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