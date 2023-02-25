İshak Talal Boussouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Talal Boussouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshak Talal Boussouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshak Talal Boussouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshak Talal Boussouf 22 Ağustos 2001 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshak Talal Boussouf Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İshak Talal Boussouf, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İshak Talal Boussouf'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İshak Talal Boussouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshak Talal Boussouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İshak Talal Boussouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshak Talal Boussouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2019 yılında ES Sétif

1 Ekim 2020 yılında Lommel SK

1 Ağustos 2022 yılında CR Belouizdad

30 Haziran 2023 yılında Lommel SK

İshak Talal Boussouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshak Talal Boussouf şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İshak Talal Boussouf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.