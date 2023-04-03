İshaku Konda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshaku Konda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshaku Konda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshaku Konda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshaku Konda 11 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshaku Konda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reign Star yapmaktadır. İshaku Konda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İshaku Konda'nin FK Jablonec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İshaku Konda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshaku Konda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İshaku Konda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshaku Konda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2019 yılında Juniors OÖ

1 Ocak 2020 yılında Asokwa FC

3 Mart 2021 yılında Paide

31 Aralık 2021 yılında Asokwa FC

2 Şubat 2022 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2022 yılında Asokwa FC

2 Eylül 2022 yılında Jablonec

İshaku Konda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshaku Konda şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

İshaku Konda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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