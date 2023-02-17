İshaq Kayode Rafiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshaq Kayode Rafiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İshaq Kayode Rafiu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İshaq Kayode Rafiu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İshaq Kayode Rafiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshaq Kayode Rafiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshaq Kayode Rafiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshaq Kayode Rafiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshaq Kayode Rafiu 16 Aralık 2000 tarihinde Offa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshaq Kayode Rafiu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İshaq Kayode Rafiu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İshaq Kayode Rafiu'nin NK Maribor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İshaq Kayode Rafiuboyu ve yaşı kaç

İshaq Kayode Rafiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshaq Kayode Rafiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İshaq Kayode Rafiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshaq Kayode Rafiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2016 yılında Shooting Stars

1 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC

1 Ekim 2019 yılında Rivers United

13 Eylül 2022 yılında NK Maribor

İshaq Kayode Rafiu kimdir

İshaq Kayode Rafiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshaq Kayode Rafiu şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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İshaq Kayode Rafiu nereli

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