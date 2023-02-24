İsi Manellari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsi Manellari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsi Manellari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsi Manellari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsi Manellari 31 Ocak 1998 tarihinde Pogradec şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsi Manellari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsi Manellari'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsi Manellari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsi Manellari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsi Manellari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsi Manellari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2016 yılında Dinamo U19

29 Eylül 2017 yılında FK Partizani B

5 Eylül 2018 yılında KF Iliria

20 Ağustos 2020 yılında KF Pogradeci

31 Ağustos 2021 yılında FK Tomori Berat

1 Ağustos 2022 yılında KF Laçi

İsi Manellari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsi Manellari şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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