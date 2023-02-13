İsi Palazon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsi Palazon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsi Palazon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsi Palazon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsi Palazon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsi Palazon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsi Palazon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsi Palazon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsi Palazon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsi Palazon 27 Aralık 1994 tarihinde Cieza şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Isaac Palazón Camacho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsi Palazon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. İsi Palazon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İsi Palazon'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsi Palazon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/isinhho/

İsi Palazonboyu ve yaşı kaç

İsi Palazon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsi Palazon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsi Palazon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsi Palazon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2010 yılında R.Madridtabfutb

1 Haziran 2011 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Villarr. Juv. A

1 Ocak 2014 yılında FC Villarreal C

1 Haziran 2014 yılında Murcia Imperial

18 Aralık 2014 yılında Real Murcia

18 Ağu 2017 yılında Ponferradina

23 Ocak 2020 yılında Rayo Vallecano

İsi Palazon kimdir

İsi Palazon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsi Palazon şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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İsi Palazon nereli

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