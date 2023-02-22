İsiaka Oladuntoye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsiaka Oladuntoye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsiaka Oladuntoye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsiaka Oladuntoye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsiaka Oladuntoye 20 Ocak 1991 tarihinde Ilorin şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsiaka Oladuntoye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İsiaka Oladuntoye'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsiaka Oladuntoye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsiaka Oladuntoye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Sunshine Stars
1 Ocak 2017 yılında Enyimba Aba
1 Ocak 2019 yılında Enugu Rangers
1 Temmuz 2020 yılında Sunshine Stars
İsiaka Oladuntoye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsiaka Oladuntoye şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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