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Isıcam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Isıcam İmal İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Isıcam İmal İşçisi İki düz cam arasına kimyasal madde koyarak ısı geçirmeyen cam imal eden kişidir. Isıcam İmal İşçisi maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Isıcam İmal İşçisi maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Isıcam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Isıcam İmal İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Isıcam İmal İşçisi görev tanımı nedir, Isıcam İmal İşçisi ne iş yapar, Isıcam İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Isıcam İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Isıcam İmal İşçisi Tanımı;

İki düz cam arasına kimyasal madde koyarak ısı geçirmeyen cam imal eden kişidir.

Isıcam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Isıcam İmal İşçisi Maaşları

Isıcam İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.180- TL’dir. En düşük Isıcam İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.370 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıcam İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Isıcam İmal İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Isıcam İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Isıcam İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Isıcam İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Cam levhalar etrafına çerçeve şeklinde geçirilecek metal profilleri cam ebadlarına göre kesmek,
b)    İçlerine ısı geçirmeyen madde koyup ve kaynakla birleştirerek çerçeve haline getirmek,
c)    Çerçeve profillerin alt ve üst yüzeylerine cam levha yapıştırmak,
d)    Camlar arasına ısı geçirmeyen madde doldurarak ısı cam imal etmek  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Isıcam İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Isıcam İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Isıcam İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 7315.13 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Isıcam İmal İşçisi maaşlarına ek sizlerde Isıcam İmal İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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