IŞİD terör örgütü, Ebubekir el-Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı.

Reuters haber ajansının haberine göre IŞİD'in yeni lideri İbrahim El Haşimi oldu.

İBRAHİM EL HAŞİMİ KİMDİR?

İbrahim El Haşimi; dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan, merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters'ın haberine göre IŞID'in yeni lideridir.

İbrahim El Haşimi, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümünün ardından IŞİD sözcüsü El Muhacir'in de öldürülmesi üzerine terör örgütünün başına geçti.