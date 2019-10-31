IŞİD, Bağdadi'nin ölümünü doğrulayıp yeni liderini açıkladı
IŞİD terör örgütü, Ebubekir el-Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı.
IŞİD terör örgütü, Ebubekir el-Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı.
Reuters haber ajansının haberine göre IŞİD'in yeni lideri İbrahim El Haşimi oldu.
İBRAHİM EL HAŞİMİ KİMDİR?
İbrahim El Haşimi; dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan, merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters'ın haberine göre IŞID'in yeni lideridir.
İbrahim El Haşimi, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümünün ardından IŞİD sözcüsü El Muhacir'in de öldürülmesi üzerine terör örgütünün başına geçti.
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