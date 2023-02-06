İsidro Pitta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsidro Pitta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsidro Pitta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsidro Pitta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsidro Pitta 14 Ağu 1999 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Isidro Miguel Pitta Saldívar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsidro Pitta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsidro Pitta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsidro Pitta'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

İsidro Pitta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsidro Pitta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İsidro Pitta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsidro Pitta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında GD Alvarenga

1 Mart 2019 yılında CD Santaní

6 Ocak 2020 yılında Luqueño

9 Eylül 2020 yılında Olimpia

31 Aralık 2020 yılında Luqueño

1 Ocak 2021 yılında Olimpia

16 Ağu 2021 yılında SD Huesca

9 Şubat 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında SD Huesca

1 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

İsidro Pitta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsidro Pitta şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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