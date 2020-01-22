İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. HAYAT VE YAŞAM

  3. Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak

Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) tarafından Işığa Karşı temalı karma fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak.

Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) tarafından Işığa Karşı temalı karma fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak.

18 yıl içinde 31 fotoğraf sergisi açan dernek 32. fotoğraf sergisini 24 Ocak Cuma günü

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde(AVM)

gerçekleştirilecek açılış ile fotoğraf severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 26 dernek üyesinin katkı verdiği karma sergide 47 eser yer alacak.

Birbirinden özel fotoğrafların yer aldığı sergi 24-31 Ocak tarihleri arasında Yeşilyurt AVM'de ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak

Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT