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Işık Aylası ne demek, TDK'ya göre Işık Aylası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Işık Aylası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Işık Aylası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Işık Aylası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Işık Aylası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Işık Aylası ne demek, TDK'ya göre Işık Aylası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Işık aylası ne demek? Işık aylası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ışık aylası kelimesi. Peki ışık aylası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ışık aylası nedir, ışık aylası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

IŞIK AYLASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Işık aylası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ışık aylası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir gök cismini çevreleyen ışıklı halka

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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