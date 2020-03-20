Işık ihlali kazası: 3 yaralı

Antalya'da ışık ihlali sebebiyle kamyonun kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hasan Karayatak'ın kullandığı 50 KD 475 plakalı hurda kamyonunu, Manavgat çevreyolu sanayi alt kavşağından çıkmakta olan Mustafa Bayındır'ın kullandığı 07 AAU 425 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yüzünden meydana gelen ve araçların hızlı olduğu iddia edilen kazada, araçlar kavşakta trafik lambalarına sıkışarak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri Mustafa Bayındır, Hasan Karayatak ve yolcu olarak bulunan Yasin Üney 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA