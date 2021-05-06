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Işik isminin anlamı nedir, Işik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Işik isminin anlamı bilinmemektedir. Bu içeriğimizde Işik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Işik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Işik isminin anlamı nedir, Işik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Işik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Işik ismi ne demek, Işik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Işik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Işik İsminin anlamı nedir? TDK Işik anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Işik isminin anlamı bulunmamaktadır.

Işik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Işik ismi yer almamaktadır.

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Işik isminin kökeni:

Işik isminin kökeni ve Türkiye'de bu isme sahip kaç kişinin olduğunu bilinmemektedir.

Işik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Işik isminin rengi:

Navajo

Işik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Işik isminin Harf Analizi Nedir ?

Işik ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Işik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Işik ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I : 11

Ş : 23

İ : 12

K : 14

= 60 Işik İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

Işik ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Işik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Işik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

I: 9   Ş: 1   İ: 9   K: 2 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Işik isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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