Işık Plastik halka arz ne zaman? Hisse kodu | Işık Plastik halka arz aracı kurumlar | ISKPL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz koşulları onaylanan Işık Plastik için geri sayım başladı. 1992 yılından bu yana hijyenik plastik sektöründe hizmet veren Işık Plastik için halka arzın gerçekleşeceği tarih ve hisse kodu bilgisinin de belli olmasının ardından vatandaşlar, arama motorlarında, Işık Plastik halka arz ne zaman? Hisse kodu | Işık Plastik halka arz aracı kurumlar konularını araştırıyor. İşte tüm detaylarıyla Işık Plastik Halka Arz...

IŞIK PLASTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Işık Plastik halka arz sürecinin 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlanacağı biliniyor.

22 Ocak 13.00'da halka arz tamamlanmış olacak. Halka arzda "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" uygulanacak.

IŞIK PLASTİK HALKA ARZ HİSSE KODU

Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Işık Plastik için hisse kodu ISKPL olarak tanımlandı.

IŞIK PLASTİK HİSSELERİNİN NE KADARI HALKA ARZ OLACAK?

Işık Plastik’in çıkarılmış sermayesinin 43.741.000 TL’den 51.802.638 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.061.638 TL nominal değerli paylar ve mevcut ortaklarından Mehmet Çeker’in sahip olduğu 3.224.655 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 11.286.293 TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

IŞIK PLASTİK HALKA ARZ ARACI KURUMLAR

Halka arza Garanti Yatırım konsorsiyum liderliği yapacak.

Yapılan açıklamalara göre 21-22 Ocak’ta halka arz edilecek şirket tüm aracı kurumlar aracılığı ile alınabilecek. Yatırımcıların hisseyi alabilmesi için hesaplarında nakit bulunması gerekiyor.

Işık Plastik’te halka arz MKK numarasına göre yapılacak dolayısı ile her şahıs tek hesaptan alım yapabilir.

Son halka arzlardaki yaşananlardan sonra eşit dağıtım yöntemi kullanılan halka arzlarda yatırımcılar sadece bir hesapla arza katılabiliyor.