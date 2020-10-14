Işıklar yanıyor ne demek? sorusu yıllar önceki çekilen video da açıklandı!

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın twitter hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımının ardından merak edilen bu konu yıllar önce Mehmet Ali Birand tarafından sunulan 32.Gün programında gündeme geldi. Birand, her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakmanın bir alışkanlık haline geldiği ifade etmişti.