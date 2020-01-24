Işıklarda duramayan kamyonet 2 araca çarptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak - Bartın karayolu Çaycuma ışıklı kavşak mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan C.K. hakimiyetindeki 67 NS 859 plakalı kamyonet ışıklarda duramayarak öndeki A.D. yönetimindeki 67 BA 675 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile bu araçta önünde bulunan C.A. yönetimindeki 16 AEV 89 plakalı araca çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar N.A., B.A. ve D.A. tedavi altına alınarak, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA