Işıklı snowboardları ile 100 yıla renk kattılar

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı kutlamaları Yıldızdağı'nda düzenlenen kayak etkinlikleri ile başladı. Sivaslı kavakçıların kendileri geliştirdikleri ışıklı snowboardlar 100. Yıl etkinliklerine renk kattı.

Sivas'ta 1919 yılında gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin 2019 yılına denk gelen 100 yıl dönümü dolayısı ile Sivas'ta bir takım etkinlikler tertiplendi. 100. Yıl kutlamaları Yızdızdağı'ndaki kayak etkinlikleri ile başladı. Aralarında Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da bulunduğu kayakçılar gece ellerinde Türk bayrakları ile 100 yıl inişi gerçekleştirdi. Çok sayıda kayakçının aynı anda gerçekleştirdiği iniş beyaz zemin üzerinde güzel bir görüntü oluşturdu.

Yüz yıllık ruh hiç bitmeyecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk milletinin kalbindeki 100 yıllık ruhun hiçbir zaman bitmeyeceğini belirtip , "Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümündeyiz. Bu nedenle bir çok etkinlik planladık. Startı Sivas'ın yıldızı Yıldızdağı'ndan vermek istedik. Bugün Sivas'ın Yıldızdağı'ndan bir kez daha sesleniyoruz. Yüz yıllık ruh hiçbir zaman bitmeden devam edecektir." dedi.

Işıklı snowboardları ile renk kattılar

Kendi tasarladıkları led ışıklandırmalı snowboardlar ile 100. Yıl etkinliklerine katılan Sivaslı kayakçılar etkinliklere renk kattı. Farklı renklerdeki ışıklı snowboardlar ile karanlıkta beyaz zemin üzerinde kayan sporcular bir hayli ilgi çekti. Farkı bordları ile ilgi odağı olan Ahmet Atmaca, Suat Epsilek ve Harun Yetiş isimli sporcular, bordların tamamen kendi tasarımları olduğunu ifade edip, "Benzerlerini yurt dışında gördük. Onlardan esinlendik. Türkiye'de böyle bir bord yok. Farklı bir şey yapmak istedik. Bunu da Sivas'ta denemek istedik. Gündüz kullandığımız normal bordlarımız da var. Işıklı bordları gece kullanıyoruz. Bunlar tamamen kendi tasarımlarımız. 100. Yıl anmalarına farklı bir renk ve heyecan katmak istedik." dediler.

Kaynak: İHA