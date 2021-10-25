Isıl İşlem İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Isıl İşlem İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Isıl İşlem İşçisi görev tanımı nedir, Isıl İşlem İşçisi ne iş yapar, Isıl İşlem İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Isıl İşlem İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Isıl İşlem İşçisi Tanımı;

Çeşitli şekil ve özellikteki metal malzemelerden mamul iş parçasının fiziksel ve mekanik özelliklerinin uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla, tavlama, sertleştirme, normalizasyon gibi ısıl işlemleri uygulayan, iş parçası ile ilgili teknik çizimlerin, iş emirlerinin ve malzeme bilgilerinin doğru okunması, iş parçasının ve ısıl işlemin yapılacağı tesisatın ve soğutma ekipmanının uygun şekilde hazırlanması, işlem görmüş olan iş parçasının uygun biçimde istiflenmesini yapan kişidir.

Isıl İşlem İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Isıl İşlem İşçisi Maaşları

Isıl İşlem İşçisi maaşı ortalama aylık 4.200 - TL’dir. En düşük Isıl İşlem İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıl İşlem İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Isıl İşlem İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Isıl İşlem İşçisi Ne İş Yapar?

Isıl İşlem İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

f) İş parçasını ısıl işleme hazırlamak

g) Aparat ve tel bağlamak, sepetlere yerleştirmek

h) Ön ısıtma yapmak

i) Isıl işlemle sertleştirme yapmak

j) Alevle yüzey sertleştirme yapmak

k) Isıl işlem fırınlarında sertleştirme yapmak

l) Endüksiyon tezgahında yüzey sertleştirme yapmak

m) Tuz banyolarında sertleştirme yapmak

n) Tuz banyolarında sertleştirme için tamamlayıcı işlemleri yapmak

o) Tuz banyosunda nitrürasyon yapmak

p) Isıl işlem fırınlarında nitrürasyon yapmak

q) Tuz banyosunda sementasyon yapmak

r) Isıl işlem fırınlarında sementasyon yapmak

s) Temel ısıl işlemleri gerçekleştirmek

t) Normalizasyon yapmak

u) Meneviş (temperleme) yapmak

v) Soğutma işlemi uygulamak

w) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Isıl İşlem İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Isıl İşlem İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Isıl İşlem İşçisi mesleğinin meslek kodu 8121.76 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Isıl İşlem İşçisi maaşlarına ek sizlerde Isıl İşlem İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?