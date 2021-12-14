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Isıl İşlem Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Isıl İşlem Teknisyeni VERİGİRİŞİ. Isıl İşlem Teknisyeni maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Isıl İşlem Teknisyeni maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Isıl İşlem Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Isıl İşlem Teknisyeni görev tanımı nedir, Isıl İşlem Teknisyeni ne iş yapar, Isıl İşlem Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Isıl İşlem Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Isıl İşlem Teknisyeni Tanımı

Çeşitli makine ve iş parçalarının elde ve sıcak iş kalıplarında şekillendirilmesini yaparak işlem görmüş veya işlem görecek makine parçalarına farklı özellikler kazandırmak amacıyla kontrollü olarak çeşitli ısıl işlem yöntemlerini (sertleştirme, yumuşatma vb.) uygulayan ve malzeme muayene, sertlik ölçme yöntemlerini bilen ve uygulayan nitelikli kişidir.

Isıl İşlem Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Isıl İşlem Teknisyeni Maaşları

Isıl İşlem Teknisyeni maaşı ortalama aylık 7.000 - TL’dir. En düşük Isıl İşlem Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıl İşlem Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Isıl İşlem Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Isıl İşlem Teknisyeni Ne İş Yapar?

Isıl İşlem Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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a)    Teknik resim çizmek,
b)    Demirci ocağında şekillendirme işlerini yapmak,
c)    Farklı presler kullanarak parçaların kalıp içerisinde şekillendirilmesini yapmak,
d)    Metal yüzeyleri temizlemek ve parlatmak,
e)    Metal yüzeyleri macunlamak ve boyamak,
f)    Malzeme muayene yöntemlerini yapmak,
g)    Sertlik ölçme işlerini yapmak,
h)    Sıcak şekillendirme işlerini yapmak,
i)    Isıl işlem yapmak,
j)    Yüzey sertleştirme yapmak,
k)    Bilgisayar destekli çizim yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Isıl İşlem Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Isıl İşlem Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Isıl İşlem Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3117.28 olarak belirlenmiştir

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