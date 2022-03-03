Isıl İşlem Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Isıl İşlem Ustası maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Isıl İşlem Ustası pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Isıl İşlem Ustası nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Isıl İşlem Ustası olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Isıl İşlem Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Isıl İşlem Ustası Maaşları

Isıl İşlem Ustası maaşı ortalama olarak aylık 9350_TL'dir. En düşük Isıl İşlem Ustası maaşı 8050_TL, En yüksek ise 10650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıl İşlem Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.55

Meslek Adı :

Isıl İşlem Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Isıl İşlemci, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ısıtma ve soğutma yöntemlerini uygulayarak metallerin mekanik, fiziksel ve / veya kimyasal özelliklerini geliştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Isıl İşlem Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş parçalarını tavlamak için fırına yüklemek,fırın sıcaklığını tavlama derecesine getirmek, iş parçasını fırında belirli bir süre bekletmek,

b) İş parçalarını fırından çıkarmak, normalizasyonda oda sıcaklığında soğumaya bırakmak, yumuşak tavlamada ve küreselleştirmede fırında kademeli olarak soğutmak, gerilim gidermede oda sıcaklığında soğumaya bırakmak,

c) İş parçalarını sertleştirmek için fırına yüklemek ve fırını sertleştirme sıcaklığına getirmek, iş parçalarını fırında belli bir süre bekletmek,

d) İş parçalarını fırından çıkartmak, oda sıcaklığında soğutmaya bırakmak, su / yağ tankında ve tuz banyosunda ve gaz ortamında, polimer banyosunda soğutmak ve yıkamak, sertlik ve çatlak kontrolü yapmak,

e) İş parçalarını sementasyon / nitrasyonla sertleştirmek için ön ısıtma yapmak ve fırına yüklemek, fırını karbürleme / nitrürleme sıcaklığına çıkartmak, Tuz banyolarında banyo analizleri yapmak, gaz nitrasyonla fırında soğutmak, Tuz banyosunda karbon / azot emdirmek,

f) İş parçalarını fırından öıkarmak, sıvı nitrasyonda nötralizasyon banyosu yapmak ve oda sıcaklığında soğumaya bırakmak,

g) Su / yağ tankında ve tuz banyosunda soğutmak, yıkamak ve sertlik ve çatlak kontrolü yapmak,

h) İş parçalarını indüksiyonla yüzey sertleştirmek için uyğun frekanslı tezgahı, indüktörü ve soğutma aparatını seçmek,

i) İşi ve indüktörü tezgaha bağlamak ve tezgahın ayarını yapmak,

j) İş parçasının sıcaklığını sertleştirme derecesine çıkartmak ve su / katkılı su vermek,

k) İş parçasının sertlik ve çatlak kontrolünü yapmak,

l) İş parçasını menevişlemek için fırına yüklemek, fırını menevişleme sıcaklığına getirmek ve fırında belli bir süre bekletmek ,

m) İş parçalarını fırından çıkartarak oda sıcaklığında soğumaya bırak

Güncel Meslek : EVET

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