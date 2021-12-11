İsilik ne demek, TDK'ya göre İsilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İsilik ne demek? İsilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi isilik kelimesi. Peki isilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre isilik nedir, isilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İsilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre isilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın

