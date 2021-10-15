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  3. İsim değiştirme başvurusu e-Devlet | e - Devlet ad - soyad değiştirme nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

İsim değiştirme başvurusu e-Devlet | e - Devlet ad - soyad değiştirme nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

e- Devlet sisteminde isim değiştirmek isteyen vatandaşlar için başvuru ekranı eklendi. Vatandaşlar ad ve soyad değişikliği yapmak için e- Devlet platformunu kullanabilecek. Peki e - Devlet ad - soyad değiştirme nasıl yapılır? İsim değiştirme başvurusu e-Devlet | İşte başvuru ekranı...

İsim değiştirme başvurusu e-Devlet | e - Devlet ad - soyad değiştirme nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

Vatandaşların kamu kurumlarında yapması gereken birçok işlemin elektronik ortama taşındığı e- Devlet'e isim değişikliği başvuruları da eklendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini eklediği ifade edilerek  “İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” hizmetinin e-Devlet kapısına alındığı ifade edildi. Bu kapsamda isim değişikliği yapmak isteyenler internet arama motorlarında İsim değiştirme başvurusu e-Devlet  başlığını yanı sıra  e - Devlet ad - soyad değiştirme nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte başvuru ekranı...

İsim değiştirme başvurusu e-Devlet | e - Devlet ad - soyad değiştirme nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

İSİM DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU E-DEVLET İŞTE BAŞVURU EKRANI

e-Devlet kapısı üzerinden isim değiştirme başvurusu yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet sistemine giriş yapmalıdır. Daha sonra karşısına çıkan ekranda İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması sekmesine tıklayınız.

İSİM DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU E-DEVLET | E-DEVLET İSİM DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI

İsim değiştirme başvurusu e-Devlet | e - Devlet ad - soyad değiştirme nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı


E - DEVLET AD - SOYAD DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

e- Devlet platformu üzerinden ad-soyad değiştirme işleminizi yapmak için karşınıza çıkan İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması sekmesine tıklayınız. Daha sonra açılan ekranda sizin için uygun olan Mobil veya Elektronik imzadan biri ile giriş yapınız. Daha sonra işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E - DEVLET AD - SOYAD DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

İsim değiştirme başvurusu e-Devlet | e - Devlet ad - soyad değiştirme nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

Tayfun Altuntaş
Editör
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